منتخب ناشئي العراق في المجموعة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة

شفق نيوز/ أسفرت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة لمنتخبات الناشئين، يوم الأحد، والتي أجريت في العاصمة الاردنية عمان، عن وضع المنتخب العراقي في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات السعودية ولبنان واليمن.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، سيشارك في البطولة التي تقام بضيافة الاتحاد السعودي خلال الفترة من 14 إلى 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، عشرة منتخبات هي: السعودية (المستضيف)، والعراق، والبحرين، والكويت، والإمارات، واليمن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والأردن.

وتوزعت المنتخبات المشاركة بين ثلاث مجموعات بواقع أربعة منتخبات في مجموعة، وثلاثة منتخبات في مجموعتين.

يشارُ الى ان المنتخب العراقي للناشئين يواصل تدريباته اليومية تحضيراً للبطولة، بإشراف الملاك التدريبي المكون من حسن كمال مدرباً، ويساعده كل من سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم ومصطفى سلام مدرباً للياقة البدنية، وعلي حسين مشربت مدرباً لحراس المرمى.