منتخب ناشئة العراق يواجه نظيره القطري مساء اليوم استعداداً لتصفيات آسيا

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي للناشئين لكرة القدم نظيره القطري يوم السبت، وديا في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت بغداد.

وقال مدرب منتخب الناشئين أحمد كاظم، لوكالة شفق نيوز إن "المباراة تعد التجريبية الأولى في قطر".

وأضاف كاظم، أن "مباراة منتخب ناشئة العراق لكرة القدم تحت 17 سنة أمام قطر تأتي استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا التي تنطلق في 23 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري".

وأوضح مدرب منتخب الناشئين أن تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة ستنطلق في الـ23 من هذا الشهر"، مبيناً أن "العراق يلعب في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات تايوان وفلسطين واوزبكستان".

وكان المنتخب العراقي، قد غادر الى العاصمة القطرية الدوحة يوم 18 أيلول/سبتمبر الجاري لإقامة معسكر تدريبي وخوض مباراتين وديتين مع نظيره القطري.