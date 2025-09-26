منتخب ناشئة العراق يواجه نظيره السعودي في بطولة كأس الخليج

شفق نيوز - بغداد

يواجه منتخب ناشئة العراق نظيره السعودي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات كأس الخليج دون 17 سنة الجارية في قطر .

وستقام المباراة في ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة الـ 6:00 مساءً ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج دون 17 عاماً - قطر 2025.

وكان منتخب العراق تعادل بمنافسات المجموعة الثانية مع الكويت في المباراة الاولى 1-1 وفاز في المواجهة الثانية على البحرين 2-0 .

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت منتخب قطر المضيف، على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب كل من منتخبات الإمارات، وسلطنة عمان، واليمن.

في المقابل، ترأس المنتخب العراقي المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانب السعودية كلا من البحرين والكويت.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يقام بطريقة خروج المغلوب يوم 30 أيلول/سبتمبر الجاري، بينما تقام المباراة النهائية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل على استاد حمد الكبير.