منتخب ناشئة العراق يواجه أستراليا اليوم لتحديد صدارة المجموعة الخامسة

شفق نيوز- بغداد

يخوض منتخب ناشئة العراق لكرة القدم مواجهة حاسمة أمام نظيره الأسترالي، في مباراة يتحدد من خلالها متصدر المجموعة الخامسة.

وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساء على ملعب العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما لعام 2026 المقرر اقامتها في السعودية .

وتقام المباراة اليوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا دون 17 عاما للمجموعة E ، التي تستضيفها مدينة العقبة الاردنية .

وكان منتخب ناشئة العراق قد حقق فوزاً صعبا في مباراته الأخيرة على منتخب بوتان بنتيجة 1-0 ، بينما تعادل مع نظيره الأردني 2-2 ، قبل ان يحقق أول انتصار له في التصفيات على حساب المنتخب الفلبيني بنتيجة 3-2 .

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب العراق في المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات، الفلبين والأردن وبوتان واستراليا، وانطلقت منافساتها في الاردن يوم 22 من تشرين الثاني الجاري وتنتهي اليوم الاحد.