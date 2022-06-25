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منتخب ناشئة العراق يلحق الخسارة بمضيف البطولة الاردني ويتصدر مجموعته

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-25T19:52:03+0000
منتخب ناشئة العراق يلحق الخسارة بمضيف البطولة الاردني ويتصدر مجموعته

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الوطني العراقي للناشئين مساء اليوم السبت من تحقيق الفوز على مضيف البطولة المنتخب الأردني بنتيجة 2-0 .

وبهذا الفوز حسم المنتخب العراقي صدارة المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 17 عاماً الجارية منافساتها في مدينة العقبة الأردنية وذلك بعد تحقيقه العلامة الكاملة بتسع نقاط.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الشوط الثاني تمكن البديل امير جواد من تسجيل الهدف الاول للعراق من كرة ثابتة نفذها بقدمه لتسكن مرمى المنتخب الاردني في الدقيقة 66 من عمر اللقاء ، وفي الدقيقة 73سجل البديل الثاني كرار جعفر الهدف الثاني للعراق بمجهود فردي.

وكان منتخب الناشئين تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا للناشئين تحت 17 عاماً برصيد ست نقاط من فوزين على اليمن 2-1 ، وعلى عُمان 2-0 بغض النظر عن مباراة اليوم أمام الأردن الذي حدد من خلالها منتخبنا اولا على المجموعة الاولى .

و بفوز اليوم تصدر المنتخب العراقي المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ليصل نصف نهائيّ البطولة وهو متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

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