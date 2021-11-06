منتخب ناشئة العراق يعسكر في الإمارات استعداداً للاستحقاقات المقبلة

شفق نيوز / غادر منتخب الناشئين العراقي، أرض الوطن، يوم السبت، متوجهاً إلى الإمارات، لإقامة معسكر تدريبي هناك لغاية 13 من الشهر الجاري، وذلك استعداداً للمشاركات الخارجية المقبلة.

وكان اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق، عن تأجيل بطولة الناشئين الثامنة (مواليد ٢٠٠٦ فما فوق) التي كان من المقرر انطلاقها يوم ١٤ تشرين الثاني الجاري بضيافة السعودية.

يذكر أن 10 منتخبات تشارك في البطولة هي العراق، البحرين، الكويت، الإمارات، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، والسعودية.

يشار إلى أن منتخب ناشئة العراق، سيلعب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات لبنان والسعودية واليمن، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات سوريا وفلسطين والإمارات، وتضم المجموعة الثالثة منتخبات البحرين والأردن والكويت.