منتخب ناشئة العراق يخسر في وديته الثانية أمام نظيره القطري

شفق نيوز/ خسر منتخب ناشئة العراق، يوم الاثنين، أمام نظيره القطري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التجريبيّة الثانية التي أقيمت في العاصمة الدوحة، ضمن تحضيراته لتصفياتِ كأس آسيا الشهر المقبل.

ويلعب منتخب العراق للناشئين، في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات تايوان وفلسطين واوزبكستان.

وخسر منتخب الناشئين أمام نظيره القطري بثلاثة أهداف من دون رد في المباراة التجريبيّة الأولى التي أقيمت في العاصمة الدوحة ضمن معسكر المنتخبِ الجاري هناك تحضيراً لتصفياتِ كأس آسيا الشهر المُقبل.

وكان المنتخب العراقي، قد غادر الى العاصمة القطرية الدوحة يوم 18 أيلول الجاري لإقامة معسكر تدريبي وخوض مباراتين وديتين مع نظيره القطري.