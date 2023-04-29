منتخب ناشئة العراق يتغلب على أشبال الزوراء ودياً

شفق نيوز/ حقق منتخبُ الناشئين العراقي لكرة القدم، يوم السبت، فوزاً ودياً على أشبالِ نادي الزوراء بأربعةِ أهدافٍ دون ردٍّ.

وأقيمت المباراةِ في ملعبِ الزوراء في منطقة الشالجيّة ببغداد ضمن إطارِ تحضيراته للاستحقاقاتِ الدوليّة المقبلة.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، يلاعب منتخب الناشئين فرقَ الأشبال في مبارياته التجريبية كون الاتحاد الآسيوي اعتمد مواليد 2008 و2009 لمنتخباتِ الناشئين التي ستخوض تصفياتَ آسيا بعد عامين من الآن، وبالتالي يخوض منتخب الناشئين المباريات الودية مع فرق الأشبال والتي تتساوى معها بالأعمار.

وتعد مباراة الزوراء هي السادسةَ ضمن سلسلة المباريات التجريبية التي يخوضها منتخب الناشئين، حيث فاز أمس على ناشئي ديالى بهدفين مقابل هدف.

وقال مدرب منتخب الناشئين، أحمد كاظم، إن "المنتخب بدأ يستقر تدريجياً، لكننا سنضطر لإيقافِ التدريبات بسبب ارتباط أغلب اللاعبين بالامتحاناتِ النهائية للعام الدراسي".

وأكد أن "الجهاز الفني سيتابع اللاعبين ويمنحهم منهاجاً تدريبياً شخصياً ينفذه اللاعب للحفاظِ على جاهزيته البدنية، وعدم التأثر بالانقطاع عن الوحدات التدريبية".