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منتخب ناشئة العراق لكرة اليد يتفوق على نظيره الايراني ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-13T18:00:17+0000
منتخب ناشئة العراق لكرة اليد يتفوق على نظيره الايراني ودياً

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي لكرة اليد للناشئين على نظيره الإيراني، يوم السبت، في اولى مبارياته الودية بمعسكره التدريبي في المقام ايران.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد كرة اليد، حسام عبد الرضا، لوكالة شفق نيوز، ان "منتخبنا فاز اليوم على منتخب ايران للناشئين  بنتيجة 40-17 في مباراته الودية الاولى ضمن معسكره التدريبي هناك والتي جرت في القاعة الأولمبية بإيران".

واضاف ان "منتخب ناشئة العراق سيخوض يوم غد الأحد ثاني مبارياته مع منتخب الناشئين الإيراني وذلك للوقوف على جاهزية الفريق استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين والتي ستقام في المملكة البحرينية".

وبين عبد الرضا، ان "المباراة حققت فائدة كبيرة للمنتخب العراقي بحسب تصريح مدرب المنتخب العراقي ظافر عبد الصاحب، ولاسيما أن المنتخب الإيراني يعد من الفرق الجيدة والمؤهلة للصعود إلى كأس العالم بعد أن وفر له الاتحاد الإيراني أكثر من 13 معسكراً تدريبياً وخاض مباريات على مستويات عالية".

وكان وفد منتخب العراق للناشئين لكرة اليد قد وصل امس الجمعة إلى العاصمة الإيرانية طهران لإقامة معسكر تدريبي يمتد لغاية الثامن عشر من الشهر الجاري.

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