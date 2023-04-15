منتخب ناشئة العراق لكرة القدم ينجح في أول اختبار له

شفق نيوز/ حقق منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، يوم السبت، فوزاً مستحقاً في أول اختبار له على فريق منتخب مركز الموهوبين في المركز التخصصي "الرصافة" في ملعبِ الشعب الدولي، بأربعة أهداف دون رد.

وتعد هذه المباراة التجربة الاولى لمنتخب الناشئين، وحضرها الطاقم الفني المساعد لمدرب المنتخب العراقي الأول، الاسباني خيسوس كاساس.

ويواصل منتخب الناشئين تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، لاسيما بعد أن اختار الجهاز الفني القائمة الأولية بعد انتهاء فترةِ الاختبارات والتي استمرت لمدةٍ قاربت الشهرين والنصف.

يشار إلى إن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين يقوده المدرب أحمد كاظم، ويساعده عماد عودة، وحيدر رحيم، وصالح لطفي مدرباً لحراس المرمى.