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منتخب ناشئات سلة العراق يجتاز "غوام" للمضي نحو كأس العالم

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-30T15:12:07+0000
منتخب ناشئات سلة العراق يجتاز "غوام" للمضي نحو كأس العالم

شفق نيوز/ اقترب منتخب ناشئات العراق لكرة السلة تحت 15 سنة الى كأس العالم بعد فوزه على منتخب غوام.

وقال خالد نجم أمين سر اتحاد السلة لوكالة شفق نيوز؛ إن "منتخبنا للناشئات حقق في بطولة التحدي للمهارات الاساسية فوزه الاول على منتخب غوام في تحدي الذهاب للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف نجم؛ أن "المنتخب حقق في المواجهة الاولى حصيلة زمنية قدرها 151 ثانية ، بينما حصل منتخب غوام على 200 ثانية، ليحسم منتخبنا الوطني للناشئات النتيجة لصالحه بفارق 49 ثانية عن منتخب ناشئات غوام".

وكان منتخب العراق للناشئات تحت 15 سنة قد خاض مباراتيه أمام منتخبي نيوزيلندا وغوام، اياباً ضمن بطولة تحدي المهارات الاساسية والتي احتضنتها قاعة الشعب للالعاب الرياضية.

وقدم المنتخب العراقي؛ مستوى جيداً وحقق ارقاماً مؤهلة لكأس العالم بعد مشاهدتها من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة واحتساب النقاط والزمن.

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