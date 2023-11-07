منتخب ناشئات العراق يغادر الى عمّان لخوض غمار بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ يغادر منتخب ناشئات العراق لكرة القدم دون سن 17 عاماً، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم الرابعة على الساحات المكشوفة المقررة انطلاقها في التاسع من الشهر الحالي.

وقالت عضو اتحاد الكرة رئيسة اللجنة النسوية رشا طالب في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المنتخب العراقي لناشئات العراق أنهى استعداداته قبل المشاركة في بطولة غرب آسيا المقررة في عمان بعد سلسلة معسكرات تدريبية أقامها الاتحاد داخلية وخارجية كان آخرها في إيران".

واضافت ان "منتخبنا سيخوض ثلاث مباريات في النسخة الرابعة من البطولة"، مشيرة الى انه "سيواجه في مباراته الأولى منتخب سوريا يوم التاسع من الشهر الحالي، ويلعب أمام منتخب الأردن في الحادي عشر من نفس الشهر، ثم يلاقي منتخب لبنان في الـ13 من هذا الشهر، على أن يخوض مباراته الأخيرة في الخامسة عشر منه".

واوضحت ان "النتائج التي ستتمخض من المباريات ستحدد جدول الترتيب لتحديد المراكز النهائية لبطولة غرب آسيا وحسب النقاط التي سيمتلكها كل منتخب.

وبينت أن "المنتخب اجرى امس آخر وحداته التدريبية في العاصمة بغداد، تحضيراً للمشاركة في بطولة كأس غرب آسيا الرابعة التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية للفترة 9- 15 من الشهر الحالي".

وكان مدرب المنتخب النسوي علي حسن قد اختار 23 لاعبة لتمثيل العراق في بطولة غرب آسيا لكرة القدم على الساحات المكشوفة التي تقام في الاردن .