منتخب ناشئات العراق يختتم تدريباته في زاخو ويختار وجوهاً جديدةً

شفق نيوز/ اختتم منتخبُ ناشئات العراق للسيدات، يوم الاثنين، تدريباته في المُعسكرِ الذي يجري في مدينةِ زاخو تحضيراً للاستحقاقاتِ المُقبلة، فيما اختار مدربُ المنتخب علي حسن (15) لاعبةً في فترةِ إجراء الاختبارات الجديدة لعددٍ من اللاعبات، وقرر ضمهن لتشكيلةِ المنتخب الذي تنتظره استحقاقات إقليمية وقارية مقبلة.

وأشرف على التدريباتِ من جهةٍ والاختبارات من جهةٍ أخرى الملاكُ التدريبيّ المؤلف من علي حسن مدرباً وكاظم ناصر مدرباً لحراس المرمى وشذى هادي وعباس فرج وعادل صالح وعلي زهير مساعدين للمدرب.

وتنتظر منتخبُ الناشئات العديد من المشاركاتِ العام المُقبل، أهمها تصفياتُ كأس آسيا التي تقام أواخر شهر نيسان/أبريل المُقبل.