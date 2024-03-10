منتخب مصر يكشف سبب استبعاد محمد صلاح من صفوفه: هو من طلب ذلك

شفق نيوز/ كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، يوم الأحد، السبب وراء استبعاد محمد صلاح من تشكيلة المنتخب، مؤكداً أن نجم نادي ليفربول، هو من طلب عدم ضمه إلى قائمة "الفراعنة".

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في المعسكر الذي ينطلق بعد ثلاثة أيام استعداداً لخوض بطولة الإمارات الودية إلى جوار منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وقال إبراهيم حسن خلال مؤتمر صحافي، يوم الأحد: لم نستبعد صلاح، هو من طلب ذلك خلال رسالة رسمية وصلت إلى اتحاد كرة القدم، أبدى خلالها رغبته في عدم الانضمام إلى المنتخب بالوقت الحالي لحاجته إلى التعافي من الإصابة.

وأضاف: لا يمكن إجبار أي لاعب على التواجد في المنتخب.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الأحد أن القائمة ضمت 25 لاعباً هم: محمد عواد ومحمد أبو جبل والمهدي سليمان ومصطفي شوبير في حراسة المرمي ومعهم محمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي ومحمدي شكري وأحمد حجازي ورامي ربيعه وأحمد رمضان بيكهام ومروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشه وأحمد نبيل كوكا ومحمود تريزييجه ومصطفي فتحي وحسين الشحات وعمر مرموش ومصطفي محمد وأحمد عاطف ومحمد شريف ومحمد الشامي.