منتخب ألعاب القوى العراقي يحل سابعاً بفعالية التتابع في دورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز/ جاء المنتخب العراقي بالعاب القوى بالمركز السابع في نهائي سباق تتابع 4×400 متر ضمن منافسات دورة الالعاب الاسيوية الجارية في الصين حالياً.

وقد تأهل منتخب العراق بألعاب القوى، أمس الثلاثاء، إلى نهائيات سباق التتابع في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين.

وحقق المنتخب الهندي المركز الأول، وحل منتخب قطر ثانيا، ثم سريلانكا، ثالثاً وتايلاند رابعاً، والفلبين خامساً، وكوريا الجنوبية سادسا، والعراق سابعاً.

وتأهل فريق التتابع العراقي بعد ان حل بالمركز الرابع في فعالية تتابع 4×400 بعد تسجيله زمناً قدره 3.07.58 دقيقة، ليتأهل إلى النهائيات التي جرت اليوم الأربعاء في الملعب الأولمبي الرئيس بمدينة هانزو.

ونافس فريق العراق بفعالية التتابع في المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة للنهائي مع منتخبات الهند الذي حقق المركز الأول، وقطر ثانياً، وتايلاند ثالثاً، والعراق رابعاً ، فيما تأهلت منتخبات تتابع المجموعة الثانية أربعة منتخبات أيضاً، حلّت بترتيب الفلبين أولاً وسريلانكا ثانياً، وكوريا الجنوبية ثالثاً، والبحرين رابعاً.