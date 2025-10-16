منتخب كرة صالات العراق يغادر إلى السعودية للمشاركة في تصفيات كأس آسيا

شفق نيوز- بغداد

غادر وفد المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم الخميس، العاصمة اللبنانية بيروت متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا التي ستنطلق في مدينة الدمام مطلع الأسبوع المقبل.

ويواجه المنتخب العراقي في بداية مشواره بالتصفيات منتخب باكستان يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت العاصمة بغداد.

ويلعب العراق ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية، والصين تايبيه، وباكستان، ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2026 أصحاب المراكز الأولى وأفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

ويلاقي المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل منتخب الصين تايبيه، بينما يختتم مبارياته في المجموعة الرابعة يوم الأربعاء المقبل بلقاء المنتخب السعودي مستضيف التصفيات.

وكان منتخب العراق لكرة الصالات اختتم أمس الأربعاء، معسكره التدريبي في العاصمة اللبنانية بيروت، استعداداً لخوض غمار تصفيات كأس آسيا التي تستضيفها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.