منتخب كرة صالات العراق يخسر وديا امام مضيفه المغرب

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم الأربعاء، أمام نظيره المغربي ودياً بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخب العراقي لبطولة كأس العرب التي ستقام في المملكة العربية السعودية، شهر حزيران/ يونيو المقبل.

ويجري منتخب العراق تدريباته اليومية في قاعة مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، وكان مساء امس الثلاثاء اجرى آخر وحدة تدريبية له سبقتها وحدة تدريبيّة صباحية.

وكان وفد المنتخب العراقي وصل المغرب يوم الاثنين الماضي.