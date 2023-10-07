منتخب كرة صالات العراق يحقق أول فوز له في تصفيات آسيا على حساب نظيره الماليزي

منتخب كرة صالات العراق يحقق أول فوز له في تصفيات آسيا على حساب نظيره الماليزي
2023-10-07T12:02:47+00:00

شفق نيوز/ تمكن منتخب العراق لكرة الصالات من تحقيق أول انتصار له في مشواره الآسيوي وكسبه أول ثلاث نقاط بتحقيقه الفوز على منتخب ماليزيا بنتيجة 2-1 في تصفيات آسيا لكرة الصالات في المباراة التي جرت بملعب سامو في اوزبكستان.

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب العراق بهدفين دون مقابل سجلهما غيث رياض وسالم فيصل ، وفي الشوط الثاني قلص الماليزيون النتيجة بتسجيلهم هدفاً وحيداً .

ويواجه المنتخب العراقي نظيره الكمبودي بعد غد الاثنين بينما يلاقي أصحاب الضيافة المنتخب الاوزبكي الاربعاء المقبل .

واوقعت القرعة الاسيوية منتخب العراق الى جانب منتخبات ، اصحاب الارض والجمهور منتخب اوزبكستان وماليزيا وكمبوديا .

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