منتخب كرة صالات العراق يحقق أول فوز له في تصفيات آسيا على حساب نظيره الماليزي

شفق نيوز/ تمكن منتخب العراق لكرة الصالات من تحقيق أول انتصار له في مشواره الآسيوي وكسبه أول ثلاث نقاط بتحقيقه الفوز على منتخب ماليزيا بنتيجة 2-1 في تصفيات آسيا لكرة الصالات في المباراة التي جرت بملعب سامو في اوزبكستان.

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب العراق بهدفين دون مقابل سجلهما غيث رياض وسالم فيصل ، وفي الشوط الثاني قلص الماليزيون النتيجة بتسجيلهم هدفاً وحيداً .

ويواجه المنتخب العراقي نظيره الكمبودي بعد غد الاثنين بينما يلاقي أصحاب الضيافة المنتخب الاوزبكي الاربعاء المقبل .

واوقعت القرعة الاسيوية منتخب العراق الى جانب منتخبات ، اصحاب الارض والجمهور منتخب اوزبكستان وماليزيا وكمبوديا .