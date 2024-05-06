منتخب كرة صالات العراق يحتل المركز 11 آسيوياَ و42 عالمياً

شفق نيوز/ أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أول تصنيف دولي لكرة القدم داخل الصالات لشهر نيسان/ أبريل 2024.

وقد حل منتخب العراق لكرة الصالات في المركز 42 عالمياً من أصل 139 منتخب في العالم.

كما جاء المنتخب العراقي، بالمركز الحادي عشر آسيوياً والرابع على المستوى العربي.

وكان المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات، أخفق، في التأهل إلى كأس العالم، وذلك بعد خسارته أمام نظيره الأفغاني، ضمن ملحق التأهل الاضافي لنهائيات كأس آسيا المؤهل إلى كأس العالم.

وخسر المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات، بنتيجة 3 – 5 أمام نظيره الأفغاني، في مباراة أقيمت في صالة هوامارك المغلقة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، ليفقد حلم التأهل إلى كأس العالم.