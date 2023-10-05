منتخب كرة الصالات العراقي يصل أوزبكستان للمشاركة بتصفيات آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن وصول وفد المنتخب العراقي لكرة الصالات إلى مدينة فرگانة الأوزبكية للمشاركة في تصفيات كأس آسيا.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قائمة المنتخب ضمّت كلاً من المدير الإداري للمنتخب علي عيسى، والمدير الفني ريكاردو كامرا سوبرال كاكاو، وحسين عبد علي مدرباً مساعداً، ومايكول جونتاس بورت مدرباً لحراس المرمی، وماريو إدوارد دي أولفر مدرباً للياقة.

فيما ضمّن قائمة اللاعبين: وليد خالد، ورافد حميد، وسالم فيصل، وحيدر مجيد، ومصطفى إحسان، ومهند عبد الهادي، وفادي علاء، وغيث رياض، وحارث سعد، وحيدر كريم، وعباس فالح، ومحب الدين جمعة، وطارق زياد، ولحراس المرمى زاهر مهدي، ومحمد سامي، وعمر سبتي.

ويسعى المنتخب العراقي إلى خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات أوزبكستان وماليزيا وكمبوديا.

وخاض المنتخب أربع مباريات تجريبية على هامش تحضيراته لهذه البطولة، إذ لعب مباراتين وديتين أمام المنتخب اللبناني في بيروت، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي 3-3، وتغلب في الثانية بنتيجة 3-2، ومن ثم غادر إلى العاصمة القرغيستانية بيشكيك للعب أمام منتخب قرغيزستان مرتين، استطاع الفوز في الأولى بأربعة أهداف نظيفة وفي الودية الثانية بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيفتتح المنتخب العراقي أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية بمواجهة منتخب ماليزيا السبت المقبل في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت بغداد، على أن يقابل كمبوديا يوم الاثنين في الوقت نفسه، فيما يختتم مبارياته بملاقاة صاحب الأرض والجمهور منتخب أوزبكستان يوم الأربعاء المقبل عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد.