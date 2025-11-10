منتخب "فاقدي الأطراف" العراقي يفوز على إندونيسيا في تصفيات المونديال

شفق نيوز- جاكارتا

فاز المنتخب العراقي لكرة القدم فئة (فاقدي الأطراف) على منتخب إندونيسيا بهدف نظيف ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب إندونيسيا وسوريا وإيران.

وكان المنتخب العراقي لكرة القدم (فاقدي الأطراف)، قد تعادل يوم الأحد الماضي، سلبياً من دون اهداف في أولى مبارياته مع منتخب إيران.

وتقام التصفيات الآسيوية في إندونيسيا، على أن تتأهل أربعة منتخبات من كلا المجموعتين الى بطولة كأس العالم.