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منتخب طاجكستان يعسكر في البصرة ولاعبو العراق مستعدون للمواجهة

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-22T19:21:03+0000
منتخب طاجكستان يعسكر في البصرة ولاعبو العراق مستعدون للمواجهة

شفق نيوز/ اكد مدير فريق طجاكستان وعضو إتحاد الكرة الطاجيكستاني عزيز جون، يوم السبت، بان اتحاد طاجكستان لايبحث عن الفوز في مواجهة منتخب العراق بقدر بحثه عن الاستفادة الفنية من المباراة قبل خوض التصفيات الآسيوية.

وعبر جون في تصريح نقله احمد عودة الموسوي المنسق العام للمباراة ومدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة لوكالة شفق نيوز عن "فرحته الكبيرة في زيارة العراق، مضيفا "جئنا لخوض لقاء ودي مع منتخب العراق لتبادل الاستفادة والمنفعة للطرفين".

وخاضَ المنتخب الطاجيكستاني أولى وحداته التدريبية مساء اليوم السبت على ملاعب المدينة الرياضية في محافظة البصرة تحضيراََ لمواجهة المنتخب العراقي الوطني ودياََ.

وركزَ الاوزبكستاني عثمان طاشوف مدرب المنتخب الطاجيكي،، في الوحدة التدريبية على تطبيق بعض الواجبات التكتيكية للاعبيه، وكذلك تدريبات الاستشفاء بعد رحلة السفر التي وصل عبرها وفد المنتخب الطاجيكستاني الى أرض البصرة الفيحاء صباح اليوم السبت.

الى ذلك اكد المدير الإداري لمنتخب العراق، باسل كوركيس، أن المنتخب يواصل تدريباته على ملاعب المدينة الرياضية في محافظة البصرة، وذلك للتحضير المثالي لمواجهتي طاجيكستان والنيبال الوديتين اللتين ستكونان البروفة النهائية للمنتخب قبل خوض مباريات التصفيات الآسيوية بداية الشهر المقبل.

وأشار كوركيس الى، أن "جميع اللاعبين المتواجدين مع المنتخب هم في أتم الجاهزية لخوض المباراتين الوديتين، بينما يواصل اللاعب ابراهيم بايش، المتواجد مع وفد المنتخب، مرحلة التأهيل لاكتساب الشفاء التام، كي يكون جاهزاً لمباريات التصفيات الآسيوية".

وبين كوركيس ، ان "الأجواء ايجابية في معسكر البصرة، وجميع اللاعبين في اندفاع وحرص كبيرين لتقديم كل ما لديهم قبل خوض المباراتين الوديتين اللتين ستجهزان الأسود بشكل نهائي لمباريات التصفيات".

وأنهى المنتخب العراقي لكرة القدم حصته التدريبية ما قبل الأخيرة على ملعب الفيحاء، وذلك تحضيراً لمباراة منتخب طاجيكستان الودية بعد غد الاثنين والتي تأتي ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

يشارُ إلى أن منتخب طاجيكستان سيواجه منتخب العراق ودياََ يوم الاثنين المقبل في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الفيحاء.

واستقبلت وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البصرة والهيئة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت ، وفد منتخب طاجيكستان بعد وصوله إلى مطار البصرة الدولي استعدادًا للقاء منتخب العراق وديًا يوم الـ24 من شهر آيار الحالي على أرض ملعب الفيحاء في مدينة البصرة الرياضية.

وقال أحمد عودة الموسوي ، أن إقامة المباريات الودية لها الأثر الكبير في تقارب الشعوب والعراق بلد الحضارات والبصرة سبق وأن ضيفت العديد من المباريات الودية منها مبارايات الأساطير والسعودية والكويت والتي أثبتت نجاحًا باهرًا.

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