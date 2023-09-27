منتخب صلاح الدين الكروي بطلاً للجمهورية بفوزه على نظيره بغداد الكرخ

شفق نيوز/ توج فريق منتخب صلاح الدين بالمركز الأول بعد فوزه على منتخب بغداد الكرخ بنتيجة 2-1 في ختام منافسات بطولة الجمهورية لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الثالثة من عصر اليوم الأربعاء على ملعب نادي نفط الشمال في كركوك.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، حيث سجل بغداد اولا في الدقيقة 44 عن طريق عبد الوهاب عبد الرزاق، وجاء هدف التعديل لصلاح الدين عن طريق اللاعب مصطفى أرميّض في الدقيقة 45+1، وفي الشوط الثاني سجل صلاح الدين هدفه الثاني في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب ياسر ناجي.

وجاء تأهل منتخب صلاح الدين اثر فوزه على صاحب الضيافة منتخب كركوك في مواجهة نصف النهائي أمس الأول بفارق الركلات الترجيحية (5_4) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف ليتأهل منتخب صلاح الدين الى اللقاء النهائي المقرر أن يقام اليوم الاربعاء ويسعى لخطف اللقب تصدره المجموعة الغربية التي ضمت منتخبات الموصل و ديالى والأنبار.

بينما تأهل منتخب بغداد الكرخ هو الآخر الى نهائي البطولة بعد فوزه على الرصافة بأربعة أهداف دون رد في لقاء النصف النهائي الثاني الذي جرى أيضا أمس الأول في كركوك.

وكانت قد وزعت فرق المنتخبات ضمن اربع مجموعات ،الجنوبية وضمت واسط، ميسان، البصرة، ذي قار والفرات الأوسط وضمت منتخبات، كربلاء والنجف وسائل والديوانية والمثنى، والمجموعة الغربية التي ضمت منتخبات صلاح الدين والاختبار وديالى، ونينوى والشمالية وجمعت كركوك، واربيل، السليمانية ،ودهوك ثم منتخبات بغداد الرصافة والكرخ.