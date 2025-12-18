منتخب صالات العراق يُجري أولى وحداته التدريبية في بيروت

شفق نيوز- بيروت

أجرى المنتخب العراقي لكرة الصالات، مساء الخميس، أولى وحداته التدريبيّة في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن معسكره الخارجي تحضيراً لنهائيات كأس آسيا لكرة الصالات، المقرر إقامتها في إندونيسيا بداية العام المقبل، وتحديداً في تاريخ 27/1/2026.

وأشار بيان صادر عن الاتحاد العراقي لكرة القدم اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى أن المعسكر يأتي استعداداً لمواجهة منتخب لبنان في مباراتين وديتين، تقام الأولى يوم غد الجمعة، فيما تجرى المباراة الثانية يوم الأحد المقبل، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الملاك التدريبي للمنتخب.

ويأمل مدرب منتخب العراق، البرازيلي جواو كارلوس باربوسيا، الوقوف على جاهزية ومستويات اللاعبين، لا سيّما العناصر التي تم ضمها حديثاً إلى القائمة الوطنية، فضلاً عن تعزيز الانسجام بين أفراد الفريق، ورفع الجاهزية البدنية والفنية قبل الاستحقاق القاري المرتقب.

وشهدت الوحدة التدريبية الأولى مشاركة جميع اللاعبين الحاضرين في المعسكر، وتركزت على الجوانب البدنية والتكتيكية، وسط أجواء إيجابية وحماس كبير يعكس رغبة اللاعبين في تقديم مستويات متميزة، وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة التحضيرية المقبلة، وفق بيان الاتحاد.