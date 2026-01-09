منتخب صالات العراق يواجه الكويت ودياً اليوم

شفق نيوز- بغداد

يواجه منتخب العراق لكرة الصالات، يوم الجمعة، مضيفه المنتخب الكويتي ضمن معسكره التدريبي المقام في دولة الكويت.

وتعد المواجهة في إطار تحضيرات منتخب العراق لنهائيات بطولة كأس آسيا المقبلة المقررة في إندونيسيا.

وكان وفد المنتخب العراقي قد غادر إلى الكويت براً عبر منفذ سفوان، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الكويتي يومي 9 و11 من الشهر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للبطولة الآسيوية التي ستقام في إندونيسيا نهاية الشهر الجاري.

وأكد رئيس الوفد فراس بحر العلوم، أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي جواو كارلوس باربوسيا، يولي أهمية كبيرة لهذه المباريات، لما تمثله من فرصة لرفع مستوى الجاهزية الفنية والتكتيكية، مشدداً على ضرورة التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني والانضباط داخل الملعب لتحقيق أقصى فائدة ممكنة من المعسكر.

واستدعى المدرب باربوسيا قائمة ضمت اللاعبين: حسين أحمد، عمر سبتي، ليث محمد، إبراهيم أحمد، سالم فيصل، حيدر مجيد، طارق زياد، مهند عبد الهادي، حسين شاكر، غيث رياض، سالم كاظم، حيدر علي، فهد ميثاق، علي إياد، عباس هادي، هاني سعد، مصطفى إحسان، وحارث سعد.