منتخب صالات العراق يكشف عن برنامج متكامل لنهائيات آسيا

شفق نيوز / كشف مدربُ المنتخب العراقي لكرة الصالات البرازيلي "ريكاردو سوبرال كاكاو"، يوم الأحد، عن تفاصيل اجتماع مُطول مع مساعده حسين عبد علي والمُديرِ الإداريّ للمُنتخبِ علي عيسى، بشأنِ إعدادِ برنامجٍ متكاملٍ للنهائياتِ الآسيويّة التي تستضيفها العاصمةُ التايلندية بانكوك في منتصف شهر نيسان المُقبل.

وقال كاكاو: "وضعنا في الاجتماعِ التوقيتاتَ الزمنية التي سيتمّ فيها اختيارُ اللاعبين الجيدين من منافساتِ الدوري، وضمهم إلى قائمةِ المُنتخبِ الأولية"، مفضّلاً البقاءَ في العاصمةِ بغداد لمُتابعةِ جميع اللاعبين الذين ينشطونَ مع أنديتهم لاختيارِ الأفضل منهم.

وناقش المدرب خلال الاجتماع، برنامجَ المرحلةِ التي سبقت تصفياتَ كأس آسيا التي اختتمت مؤخراً في مدينةِ فرگانة الأوزبكيّة، مؤكداً تشخيص السلبياتَ والعمل على تجاوزها وتعضيد الإيجابيات.

واختتم المدربُ كاكاو، حديثه بالقول: "سأقدمُ برنامجي التدريبيّ إلى المكتبِ التنفيذيّ للاتحاد، لمناقشته والموافقة عليه، مبيناً أن رئيسَ الاتحاد عدنان درجال وجميع أعضاء المكتب التنفيذيّ، داعمون بقوةٍ للمُنتخبِ في المرحلةِ المُقبلة.