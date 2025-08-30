منتخب صالات العراق يفوز على الامارات ودياً

شفق نيوز- بغداد

فاز المنتخب الوطني العراقي لكرةِ الصالات على نظيره الإماراتيّ بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين في المباراةِ التجريبيّة التي أقيمت بينهما مساء السبت، تحضيراً لتصفياتِ كأس آسيا.

وأعلن الملاكُ التدريبيُّ للمنتخبِ الوطنيّ لكرة الصالات، يوم الأربعاء، بقيادةِ المدرب البرازيلي جواو كارلوس بوربوسا، القائمةَ المرشحةَ للمشاركةِ في بطولةِ تصفيات كأس آسيا، التي ستخوض معسكرين تدريبيين في الإمارات والبحرين يتضمنان أربعَ مبارياتٍ تجريبية قوية.

وضمّت القائمةُ (19) لاعباً هم كل من: حارث سعد، طارق زياد، حيدر مجيد، مهند عبدالهادي، مصطفى إحسان، محب الدين جمعة، حيدر صافي، سالم فيصل، سالم كاظم، صهيب وليد، حسين أحمد، عمر سبتي، إبراهيم أحمد، علي شهاب، غيث رياض، حامد علاء، محمد رعد، علي محسن، وليد خالد.

وسيواصل المنتخبُ العراقيُّ لكرة الصالات استعداداته المكثفة في الامارات لخوضِ تصفياتِ كأس آسيا المقبلة، التي ستُقام في المملكةِ العربية السعودية في العشرين من شهر أيلول المقبل.