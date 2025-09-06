منتخب صالات العراق يغادر دبي إلى البحرين لخوض وديتين قبل تصفيات آسيا

شفق نيوز- بغداد

غادر المنتخب العراقي لكرة الصالات مدينة دبي الإماراتية متوجهاً إلى العاصمة البحرينية المنامة للدخول في معسكر تدريبي أخير هناك، ضمن إطار استعداداته لتصفيات كأس آسيا.

وتقام البطولة في المملكة العربية السعودية للمدة من 20 ولغاية 24 أيلول الحالي، حيث يخوض المنتخب التصفيات ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب السعودية البلد المضيف، والصين تايبيه، وباكستان.

كما سيخوض في معسكره بالبحرين مباراتين وديتين أمام المنتخب البحريني يومي 8 و 10 أيلول الحالي.

ويشارك في التصفيات 31 منتخباً، تم توزيعها على ثماني مجموعات، سبع منها تضم أربعة منتخبات، ومجموعة واحدة تضم ثلاثة منتخبات.

وكان المنتخب العراقي قد أنهى آخر وحدة تدريبية له مساء أمس في الإمارات ضمن معسكره التحضيري الأول، حيث فاز في المباراة الأولى 3-2، وخسر الثانية 2-1، قبل التوجه اليوم إلى البحرين لخوض مباراتين وديتين استعداداً للتصفيات.

وتضم قائمة المنتخب العراقي 19 لاعباً هم: حارث سعد، طارق زياد، حيدر مجيد، مهند عبدالهادي، مصطفى إحسان، محب الدين جمعة، حيدر صافي، سالم فيصل، سالم كاظم، صهيب وليد، حسين أحمد، عمر سبتي، إبراهيم أحمد، علي شهاب، غيث رياض، حامد علاء، محمد رعد، علي محسن، ووليد خالد.

وسيواصل المنتخب العراقي لكرة الصالات استعداداته المكثفة في البحرين لخوض تصفيات كأس آسيا المقبلة، المقررة في السعودية في العشرين من أيلول الحالي.