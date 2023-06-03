منتخب صالات العراق يحلق إلى السعودية للمشاركة في كأس العرب

شفق نيوز / يغادر المنتخب العراقي لكرة الصالات، العاصمة بغداد اليوم السبت، متوجهاً الى السعودية، وذلك استعداداً للمشاركة في منافسات كأس العرب التي ستقام في جدة للمدة من 6-16 حزيران الجاري.

ويلعب المنتخب العراقي في بطولة كأس العرب لكرة الصالات ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات مصر وموريتانيا وفلسطين.

وسيخوض أولى مواجهاته أمام منتخب فلسطين يوم الأربعاء المقبل، ويلاقي منتخب مصر يوم الجمعة الموافق التاسع من الشهر الجاري، ويختتم مواجهاته بلقاء منتخب موريتانيا في الحادي عشر من هذا الشهر.

ويتألف الوفد العراقي من المدير الفني ريكاردو كامرا سوبرال كاكاو، وحسين عبد علي مدرباً مساعداً، ومايكول جونتاس بورت مدرباً لحراس المرمی، وماريو ادوارد دي اولفر مدرباً للياقة، وعلي طه إسماعيل مترجماً والمدير الإداري علي عيسى، وعدي صبار منسقاً إعلامياً ومحمد عامر العزاوي مصوراً، وسیف حسن إدارياً، وطالب حسين مديراً للتجهیزات، ومحمد ولي وحبیب جبار معالجين، واللاعبين: وليد خالد ، رافد حميد ، سالم فيصل، حيدر مجيد، مصطفى إحسان، سالم كاظم، مهند عبد الهادي، فادي علاء، غيث رياض، حارث سعد، مرتضى كمال، حيدر كريم، حسين علي، وحراس المرمى زاهر مهدي، محمد سامي، حسين أحمد.