منتخب صالات العراق يبدأ معسكراً تدريبياً في إيران

شفق نيوز / وصلت بعثةُ المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات، إلى العاصمةِ الإيرانية طهران، يوم الأربعاء، للدخول في معسكرٍ تدريبي يستمرُ لمدة أسبوع تحضيراً للمشاركةِ في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا التي تضيفها الإماراتُ الشهر المقبل.

وقالَ رئيس لجنة كرةِ الصالات والشاطئية في اتحادِ الكرة، علي عبد الحسين، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب الوطني أنهى معسكره التدريبي في العاصمةِ بغداد بقيادة المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة، والذي تم خلاله اختيار التوليفةِ النهائية للمنتخبِ الوطني".

وأضاف عبد الحسين، أن "المنتخب الوطني سيعسكر في مدينةِ طهران الإيرانية، في معسكرٍ يتضمن تدريباتٍ مكثفة وخوض مباراتين تجريبيتين، على أن يعقبه معسكرٌ آخر في لبنان وخوض مباراتين مع المنتخبِ الوطني اللبناني قبيل السفر إلى الإمارات للشروع بالمهمةِ الرسميّة في التصفياتِ المؤهلة لبطولة كأس آسيا التي تضيفها الإمارات الشهر المقبل.

وتكونت بعثةُ المنتخب الوطني من علي عبد الحسين نائباً لرئيس الوفد، وعلي عيسى مديراً إدارياً، وسيف المالكي منسقاً إعلامياً للمنتخبِ الوطني، وسجاد عصام مصوراً، والمدربين محمد ناظم الشريعة وحمید شاندیزي وحسين عبد علي مدربين مساعدين، ومیشانيل يوخنا مدرباً لحراس المرمی، وصادق أماني مدرباً للياقة البدنية، ومصطفى عبد الكريم مترجماً، وسیف حسين إدارياً، وطالب حسين مديراً للتجهیزات، ومحمد ولي وحبیب جبار معالجين.

كما وضمت البعثة اللاعبين: علي شهاب وسالم فيصل وحيدر مجيد وعباس فالح ومصطفی بجاي وزاهر مهدي وأحمد درید وعلي موفق وفادي علاء ومحمد سامي وقیصر منتظر وعلي حقي وحیدر کریم ووليد خالد وحسن كاظم وطارق زیاد.