منتخب صالات العراق يبدأ تحضيراته لمواجهة الإمارات ودياً

شفق نيوز- بغداد

بدا المنتخبُ العراقيُّ لكرة الصالات استعداداته المكثفة لخوضِ تصفياتِ كأس آسيا المقبلة، التي ستُقام في السعودية يوم 20 أيلول المقبل، إذ يبدأ معسكره التدريبيّ المقام في دبي، بمواجهةٍ مرتقبةٍ أمام الإمارات غداً السبت في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت العاصمة بغداد، على أن يُعادَ اللقاء في مباراةٍ وديةٍ ثانيةٍ يوم الاثنين المقبل.

وتضمنت الحصةُ التدريبيّة الأولى للمنتخبِ تمارينَ بدنيةً مكثفةً، تلتها تقسيمة داخلية بين اللاعبين لتطبيقِ الأسلوب التكتيكيّ المعتمد الذي سيخوض به المنتخب لقاءاته الودية.

وأعرب اللاعبُ صهيب وليد عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوفِ المنتخب، مؤكدًا حرصه على إثباتِ جدارته، والمساهمة الفعلية في تحقيق بطاقةِ التأهل برفقة زملائه.

ونبه إلى أن "المنتخبَ دخل أجواءَ التحضيرات الفعلية من خلال هذا المعسكر الذي يشملُ مواجهتين مهمتين أمام المنتخب الإماراتي، وكل اللاعبين عازمون على الوصول لأعلى درجاتِ الجاهزية قبل انطلاق التصفيات".

من جانبه، ثمّن اللاعبُ حيدر الصافي، ثقةَ الجهاز الفنيّ به، وشكرهم، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم مستوى يليقُ باسم العراق.

وأشاد الصافي، في الوقت نفسه بالدور الكبير الذي يلعبه الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم في دعم المنتخب، وتوفير كل ما يلزم من معسكراتٍ تدريبيةٍ ومبارياتٍ ودية لتأمين أفضل استعداد ممكن.