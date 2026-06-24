منتخب شرطة العراق يحلّ ثانياً في البطولة العربية لكرة الطاولة

شفق نيوز- القاهرة

اختُتمت في العاصمة المصرية القاهرة منافسات بطولة الشرطة العربية لكرة الطاولة، التي شارك فيها اتحاد الشرطة الرياضي، وحقق خلالها منتخب شرطة العراق المركز الثاني في منافسات الفرق، من بين 15 منتخباً عربياً مشاركاً.

وجاء هذا الإنجاز بعد إحراز اللاعب أنور مؤيد الميدالية الفضية، وحصول زميله محمد زياد على الميدالية البرونزية، إثر منافسة قوية مع أبطال المنتخبات العربية المشاركة.

وعلى صعيد متصل، شارك رئيس اتحاد الشرطة الرياضي، الفريق الحقوقي مهدي الفكيكي، في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العربي للشرطة، التي عُقدت أمس الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة.