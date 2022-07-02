منتخب شباب لبنان يصل بغداد لخوض مواجهتين امام نظيره العراقي

شفق نيوز/ وصل إلى العاصمة بغداد، اليوم السبت، وفد منتخب شباب لبنان لكرة القدم للدخول في معسكر تدريبي قصير تتخلله خوض مباراتين تجريبيتين امام منتخب شباب العراق تحضيراً للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم المزمع انطلاقها في الثلث الاخير من الشهر الحالي بالمملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال وفد المنتخب اللبناني، المدير الإداري لمنتخب شباب العراق، نديم كريم، والمنسق الإعلامي للمنتخب قحطان المالكي.

وسيواجه منتخب شباب العراق نظيره اللبناني في مباراتين، تُلعب الأولى، مساء اليوم في الساعة التاسعة، بملعب الشعب الدولي، وتجري الثانية، يوم الثلاثاء القادم، في الملعب عينه، وفي ذات التوقيت. وستكون مباراة، اليوم السبت، مغلقة إعلامياً بطلب من الجهاز الفني للمنتخبين.