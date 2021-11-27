منتخب شباب العراق يواجه نظيره الفلسطيني بطموح الفوز في بطولة غرب اسيا

شفق نيوز/ يلاقي منتخب شباب العراق نظيره الفلسطيني يوم غد الاحد، في ختام منافسات المجموعة الاولى لبطولة غرب اسيا للشباب بنسختها الثانية.

وتقام غداً مباراتين مهمتين ستحددان بطل المجموعة الذي سيتأهل الى المباراة النهائية مع متصدر المجموعة الثانية يوم الاربعاء المقبل, ففي الساعة الخامسة عصرا يلتقي منتخبا البحرين واليمن تعقبها مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الفلسطيني عند الساعة الثامنة مساء.

وفي سيناريو غير متوقع بالمرّة ارتفع منسوب الصراع التنافسي في مجموعة البصرة ليكون ثلاثيا بعد ان كان المنتخب العراقي هو المرشح الوحيد لتصدر المجموعة والانتقال الى المباراة النهائية دون عناء، وفي ضوء فوز الكويت على فلسطين وخسارة العراق امام اليمن في مباراتي امس الجمعة تغير موقف المنتخبات الخمسة.

وتصدر منتخب الكويت اولا بسبع نقاط من اربع مباريات فاز بنصفها وتعادل بواحدة وخسر الاخرى وله خمسة اهداف وعليه مثلها، وقد اكمل الفريق مبارياته ولكي يتأهل للمباراة النهائية ينتظر خسارة العراق امام فلسطين وتعادل او خسارة البحرين مع اليمن او حتى فوزها بفارق يقل عن ثلاثة اهداف.

وحل منتخب العراق في الوصافة بست نقاط من ثلاث مباريات فاز باثنتين منها وخسر واحدة وله سبعة اهداف وعليه هدف واحد ولكي يتأهل للمباراة النهائية ينتظر التعادل او الفوز على فلسطين.

ومنتخب البحرين ثالثا بأربع نقاط من ثلاث مباريات وزعها بالتساوي بين الفوز والتعادل والخسارة وله ثلاثة اهداف وعليه ضعفها ولكي يتأهل هو الاخر للمباراة النهائية ينتظر الفوز على اليمن بفارق لا يقل عن ثلاثة اهداف وخسارة العراق امام فلسطين.

وجاء منتخب فلسطين رابعا بثلاث نقاط من فوز وخسارتين وله اربعة اهداف وعليه مثلها والفريق خرج من المنافسة عمليا.

فيما تذيل المجموعة منتخب اليمن بالمركز الخامس والاخير بثلاث نقاط من فوز وخسارتين وله هدف واحد وعليه اربعة اهداف وقد خرج الفريق من المنافسة عمليا.