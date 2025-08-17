منتخب شباب العراق يواجه فريق دهوك في اربيل

شفق نيوز- اربيل

يواجه منتخب شباب العراق لكرة القدم فريق نادي دهوك، في مباراة تجريبية تقام، مساء اليوم الأحد، على ملعب هندرين في محافظة اربيل باقليم كوردستان.

وتأتي المباراة ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه منتخب شباب العراق في اربيل استعدادا لبطولة كأس الخليج العربي للشباب التي تستضيفها السعودية الشهر الحالي.

وأوقعت قرعة بطولة كاس الخليج تحت 20 عاماً التي تقام منافساتها خلال الفترة من الثامن والعشرين من آب الحالي وحتى التاسع من أيلول المقبل، منتخب السعودية المستضيف في المجموعة الأولى وإلى جانبه منتخبات قطر والكويت واليمن أما المجموعة الثانية فضمّت منتخبات العراق وعُمان والبحرين ومصر الذي حل ضيفا على البطولة بعد انسحاب الإمارات.

ويأتي معسكر منتخب الشباب في مدينة أربيل ليكون آخر مراحل إعداده تأهباً لبطولة كأس الخليج في مدينة أبها السعودية نهاية الشهر الحالي.