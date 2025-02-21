منتخب شباب العراق يواجه أستراليا بـ"الأبيض" غداً في ربع نهائي آسيا

شفق نيوز/ يواجه منتخب شباب العراق نظيره الأسترالي بالزي الأبيض غداً السبت، ضمن دور ربع النهائي لبطولة آسيا لكرة القدم دون 20 عاماً.

وعُقد صباح اليوم الجمعة في مدينة شينزين في الصين، المؤتمر التنسيقي الخاص بمباراة منتخب الشباب ونظيرة الأسترالي، في المباراة التي ستقام على ملعب مركز باوان الرياضي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الصين، الثانية والنصف عصراً بتوقيت العاصمة بغداد.

وناقش مسؤولو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال الاجتماع، جميع المتطلبات الإدارية والتنظيمية والطبية والإعلامية التي تخص مباراة الغد أمام منتخب أستراليا.

ومثل الجانب العراقي في الاجتماع التنسيقي كلٌ من المدير الإداري نديم كريم، وطبيب المنتخب الدكتور قاسم الجنابي، ومدير التجهيزات عدي جبار.

وأعلن الاتحاد الآسيوي أيضاً عن الطاقم التحكيمي لقيادة مباراة منتخب شباب العراق أمام استراليا، بقيادة الدولي البحريني عمار إبراهيم محفوظ.

وسيرتدي منتخبنا الشبابي الزي الأبيض الكامل، وحارس المرمى الزي الأسود الكامل، بينما سيرتدي منتخب أستراليا الزي الأصفر، وحارسه الزي البنفسجي الفاتح.