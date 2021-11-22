سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
فيديو
تقارير وتحليلات
مقـالات
كل الاخبار
منتخب شباب العراق يهزم البحرين برباعية نظيفة في بطولة غرب اسيا
Category: ريـاضة
Date: 2021-11-22T15:52:50+0000
منتخب شباب العراق يهزم البحرين برباعية نظيفة في بطولة غرب اسيا
related
العراق يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا الأولمبية بعد فوزه على البحرين.. صور
Date: 2021-10-31 18:04:50
المنتخب العراقي في المجموعة الاولى لبطولة غرب اسيا للشباب
Date: 2021-11-09 10:44:06
تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي في مواجهة كمبوديا
Date: 2021-06-07 13:29:03
شنيشل يدخل هو الآخر على خط كاتانيتش- المنتخب العراقي
Date: 2021-06-18 09:39:12
المعسكر العراقي يرفع شكوى بسبب التعامل الكوري "الغريب" ويتخوف من هجمة وبائية
Date: 2021-08-31 09:18:35
المنتخب العراقي يسجل أسرع هدف في التصفيات الاسيوية المزدوجة
Date: 2021-06-07 14:36:40
كاتانيتش يكشف قائمة "أسود الرافدين" لمباراتي فيتنام وهونغ كونغ
Date: 2020-01-31 15:53:54
شفق نيوز تكشف عن تشكيلة المنتخب العراقي أمام كوريا الجنوبية
Date: 2021-09-01 20:40:56
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.