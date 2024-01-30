منتخب شباب العراق يلاقي نظيره القيرغيزستاني في أنطاليا التركية

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي للشباب لكرة القدم نظيره القيرغيزستاني وديا يوم الخميس، المقبل في ثاني مبارياته بمعسكره التدريبي في تركيا.

وأجرى منتخب شباب العراق لكرة القدم تدريباته، اليوم الثلاثاء، في مجمع "ميرهان" في مدينة انطاليا التركية .

وتغلب منتخب الشباب، السبت الماضي، على فريق شاختار دونيتسك الأوكراني تحت 20 عاماً الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا في تلك الفئة بهدف من دون مقابل، في المباراة الودية الأولى التي أقيمت في مجمع "تايتانيك ديلوكس" لكرة القدم في مدينة أنطاليا التركية ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة.