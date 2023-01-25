منتخب شباب العراق يلاقي قرغيزستان غداً تحضيراً لنهائيات آسيا

شفق نيوز/ أنهى منتخب شباب العراق لكرة القدم، يوم الأربعاء، استعداداته لملاقاةِ نظيره القرغيزستاني ودياً يوم غد في ثاني مباريات معسكره التدريبي بمدينة أنطاليا التركية تأهباً لنهائيات آسيا.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تدريبات اليوم التي امتدت إلى ساعةٍ ونصف الساعة، ركزَ فيها الجهازُ الفنيّ على معالجةِ بعض السلبيات التي ارتكبها اللاعبون في المواجهة التجريبية الأولى أمس الأول الاثنين أمام طاجكستان، ووضع الحلول اللازمة لضمانِ تلافيها خلال المباريات الثلاث المقبلة للمنتخب أمام قرغيزستان، والأردن، ونادي Rapperswil السويسري.

وأشار إلى أن مباراة يوم غدٍ الخميس قد تشهد مشاركةَ اللاعب شربل شمعون المحترف في الدوري الأسترالي بعد إكمالِ جاهزيته، بينما سيستمر غياب اللاعب بلند آزاد بسبب إصابة عرضية لحقت به بعد وصوله للمعسكر وما زال تحت مراقبة الجهازين الطبي والفني إلى حين استكمال عمليةِ علاجه التام.

وبين أن الجهاز الفني لمنتخب الشباب سيدخل بتشكيلةٍ مغايرةٍ للمباراةِ السابقة، وهذا الذي اتضحَ في تدريباتِ اليوم.

من جانبه، عرضَ الجهاز الفنيّ المباراةَ السابقة مع طاجكستان أمام اللاعبين لمشاهدتها، وشرح من خلالها الكيفيةَ التي لعبها المنتخب، والأخطاء الفرديّة والجماعيّة التي ارتكبت.

من جهته، حثَّ مدرب منتخب الشباب عماد محمد، اللاعبين على الالتزامِ بالواجباتِ التكتيكيّة والتنظيميّة داخل أرضيةِ الملعب، والابتعاد عن التراخي حتى لو كانت المباراةُ وديةً.