منتخب شباب العراق يلاعب الأردن ودياً غداً

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، أن منتخب الشباب سيواجه نظيره الأردني غداً في ثالث مباراة ودية له بمعسكره التدريبي المقام في مدينة أنطاليا التركية، استعداداً لنهائيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من آذار/ مارس المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب العراقي خاص وحدةً تدريبيةً عصر اليوم وسط أمطارٍ غزيرة وأجواء باردةٍ وأرضيةٍ مُبتلة للملعب الفرعي لمدينةِ سيدا، حيثُ شارك في التدريباتِ جميع اللاعبين الذين التحقوا في المعسكر باستثناء المحترف في الدوري الهولندي بلند آزاد.

وأكد الجهاز الطبي للمنتخب غياب آزاد عن التدريبات أسبوعاً آخر إلى حين عودته للتدريباتِ مجددًا، كما سيغيب عن التدريباتِ لثلاثة أيام، وكذلك مباراة الغد، اللاعب مصطفى قابيل بعد التأكُدِ من تعرضه إلى إصابةٍ خفيفةٍ لحقت به في مباراة المنتخب أمام قرغيزستان.

وركزَ الجهازُ الفني على بعض التدريباتِ الجماعيّة التي تسبق مباراة الغد، كما طالب اللاعبين بتقليل الأخطاء، والابتعاد عن تكرارها خصوصاً التي حصلت في مباراةِ قرغيزستان وطاجكستان، والاستفادة من تلك المباريات، لا سيما أن مباراة الغد أمام المنتخبِ الأردني الذي سبق له أن شاركَ في بطولةِ كأس العرب الأخيرة وحققَ فيها نتائجَ جيدة وتأهل بجدارةٍ إلى نهائياتِ كأس آسيا للشباب.