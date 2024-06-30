منتخب شباب العراق يفوز على نظيره اللبناني بثنائية نظيفة

شفق نيوز/ فاز منتخب شباب العراق لكرة القدم على نظيره اللبناني، مساء اليوم الأحد، في ختام مباريات مجموعته ضمن بطولة "الديار العربية" غرب آسيا لمنتخبات الشباب دون 19 عاماً.

وأقيمت المباراة على ملعب نادي عكاظ في مدينة الطائف السعودية عند الساعة الخامسة عصراً وانتهت لصالح العراق بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب العراق بهدف دون مقابل لمنتخب لبنان، سجل الهدف اللاعب هلكورد قيس في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أضاف العراق هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب سيداد حاجي عند الدقيقة 69.

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه لبنان والأردن وألبانيا.

‏‎وبختام الجولة الأولى يكون منتخب العراق قد جمع خمس نقاط من تعادلين وفوز، وتأهل الأردن كأول المجموعة بفوزه على ألبانيا، بحسب نظام البطولة، ستلعب الفرق فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل مركز ثانٍ في المجموعات إلى الدور الثاني.