منتخب شباب العراق يفوز على منتخب بنما بهدف وحيد في مباراة ودية

شفق نيوز- أنقرة

فاز منتخب الشباب العراقي (تحت 20 عاماً)، على منتخب بنما الشبابي بهدفٍ وحيد من دون رد، مساء اليوم الخميس، في المباراة الوديّة التي أقيمت بينهما في مدينة يلوا التركية في إطار معسكره التدريبيّ المقام هناك تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

وسجل هدف فوز منتخب الشباب اللاعب البديل مؤمل مالك، في الشوط الثاني من المباراة، مكللاً مجهودات منتخبنا الذي ظهر بأفضلية فنيةٍ على مدار شوطي المباراة، وانضباط تكتيكي واضح.

وكانت قرعة التصفيات قد أوقعت المنتخب العراقي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الإمارات وتايلاند (المستضيفة) وتركمانستان، على أن تقام بنظام التجمع المركزي خلال الفترة من 25 آب/ أغسطس إلى 6 أيلول/ سبتمبر المقبلين.

وتشهد التصفيات تطبيق نظام جديد ضمن إصلاحات مسابقات الفئات العمرية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تمت المصادقة عليها في وقت سابق من العام الحالي.

واختار المدرب أحمد صلاح 26 لاعباً لخوض المعسكر التدريبي في تركيا ضمن التحضيرات للمشاركة القارية ومحاولة خطف بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية.