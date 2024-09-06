منتخب شباب العراق يفوز على الصين ودياً

شفق نيوز/ تغلب منتخب شباب العراق لكرة القدم على نظيره الصيني، يوم الجمعة، بأربعة أهدافٍ مقابل ثلاثة في مباراة تجريبية.

وتدخل هذه المباراة ضمن برنامج معسكر منتخب الشباب التدريبي الذي يقام في العاصمة الصينية بكين، في إطار تحضيراته لتصفيات كأس آسيا التي تستضيفها تايلاند في الثلث الأخير من الشهر الجاري.

يذكر أن المنتخب الصيني تغلب على منتخبي كوريا الجنوبية وإيران بنتيجة 2-0، وتعادل مع أوزبكستان 0-0، استعداداً لمباراة منتخب شباب العراق، علماً أن المعسكر التدريبي يقام بضيافة الاتحاد الصيني لكرة القدم، وإقامة المباراتين التجريبيتين.