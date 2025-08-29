منتخب شباب العراق يفوز على البحرين بأولى مبارياته في كأس الخليج

شفق نيوز- بغداد

حقق منتخب شباب العراق لكرة القدم، مساء الجمعة، أول انتصار له على حساب نظيره البحريني 1-0، في أولى مواجهاته ضمن منافسات بطولة كأس الخليج دون 20 عاماً التي تستضيفها مدينة أبها السعودية.

المباراة التي جرت في ملعب نادي ضمك بمدينة أبها السعودية، انتهى شوطها بالتعادل السلبي من دون أهداف وشهد الشوط اداءً متوسطاً وسيطرة واضحة للمنتخب العراقي الذي أضاع أهدافاً محققة بسبب سوء استغلال الفرص والتسرع.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب العراق هدفه الوحيد عبر اللاعب فليح حسن في الدقيقة 52.

وتحتضن مدينة أبها منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً 2025، على ملعبي مدينة الأمير سلطان الرياضية ونادي ضمك، وذلك خلال الفترة من 28 آب الجاري حتى 10 أيلول المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات، وهي "العراق، السعودية، قطر، الكويت، اليمن، عمان، البحرين ومصر، التي جاءت مشاركتها في البطولة بدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد انسحاب الإمارات.

وقسمت المنتخبات على مجموعتين ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية، قطر، الكويت واليمن، فيما ضمّت المجموعة الثانية منتخبات العراق، عمان، البحرين ومصر.

ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة لدور نصف نهائي البطولة التي تنطلق يوم الأحد 7 من شهر أيلول، فيما تختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم الأربعاء الموافق 10 من الشهر نفسه.