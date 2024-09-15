منتخب شباب العراق يغادر الصين إلى تايلاند

شفق نيوز/ غادر منتخب شباب العراق لكرة القدم اليوم الأحد، من الصين إلى تايلاند بوفدٍ يضم (26) لاعباً، وذلك للدخول في منافسات تصفيات كأس آسيا للشباب المؤهلة إلى النهائيات القارية.

وخلال هذه التصفيات، سيواجه المنتخب العراقي نظيره بروناي يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر أيلول الحالي، والفلبين يوم الجمعة 27 من نفس الشهر، ويختتم مبارياته بمواجهة البلد المضيف تايلاند يوم 29.

وتعذر انضمام اللاعبين المحترفين "رومان دولاتشي" و"آدم طالب" و"علي حيدر" إلى صفوف منتخب الشباب بسبب رفض أنديتهم تفريغهم، نظراً لأن التصفيات تقام خارج أيام الفيفا.