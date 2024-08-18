منتخب شباب العراق يعسكر في تايلاند ويواجه كوريا والصين ودياً

شفق نيوز/ قال مدير المنتخب العراقي للشباب نديم كريم، يوم الأحد، إن المنتخب سيعسكر في العاصمة التايلاندية بانكوك الشهر المقبل قبل الدخول في تصفيات كأس آسيا.

وأوضح كريم لوكالة شفق نيوز، أن "المنتخب سيخوض مباراة ودية في المعسكر مع كوريا الجنوبية، إضافة إلى خوض مباراتين وديتين أمام منتخب الصين بدعوة من الجانب الصيني خلال ايام الفيفا دي المقررة من 1-10 من الشهر المقبل".

واشار الى ان "المنتخب اختتم تدريباته بمعسكره في البصرة وخاض خلالها 4 مواجهات فاز على البحرين 3-0، ثم تعادل معه في المباراةِ الثانية 1-1، وفي المباراةِ الثالثة تعادل منتخبنا مع نظيره اليمني 1-1 ، وفازَ عليه 2-0".

وبين كريم ان "المعسكرات والاستعدادات تأتي تحضيراً لدخول منتخبنا تصفيات كأس آسيا التي تنطلق في 21 من شهر أيلول المقبل في مجموعة تضم إلى جانبه منتخبات تايلاند والفلبين وبروناي، ويتأهل بطل المجموعة لنهائيات كأس آسيا، كما تتأهل أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في تصفياتِ مجاميع القارة إلى النهائياتِ أيضاً".