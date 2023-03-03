منتخب شباب العراق يعترض على عقوبة "شربل" ويعدها "غير منصفة"

شفق نيوز/ اكد المدير الاداري لمنتخب الشباب العراقي نديم كريم، يوم الجمعة، حرمان الاتحاد الآسيوي لاعب منتخب شباب العراق شربل شمعون لمباراتين بسبب تلقيه البطاقة الحمراء أمام إندونيسيا.

وقال كريم باتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، "رغم الاعتراض الذي قدمناه بعد لقاء إندونيسيا لدى اللجنة المنظمة للاتحاد الآسيوي بسبب حالة الطرد التي تعرض لها اللاعب شربل شمعون في مواجهة إندونيسيا والتي كانت غير منصفة لعدم وضوح الرؤيا الا ان الاتحاد الاسيوي قرر معاقبة اللاعب".

وتابع، "اننا لم نتوقع ان يكون الحرمان لمباراتين كون المخالفة لاتستحق هذا القرار سيما وان التصوير لم يكن واضحا ولاتوجد تقنية VAR".

واضاف كريم ان "قرار طرد لاعبنا شربل جاء بناء على توجيه الحكم الطاجيكي الرابع الذي كان قريبا من الحالة ليوجه الحكم الأول بمنح شربل البطاقة الحمراء".

وبين ان "لجنة الحكام استخدمت العقوبة الشديدة"، لافتاً إلى أن "هنالك عقوبة شديدة جدا تقضي بحرمان اللاعب ثلاث مباريات وغرامة مالية لكن ذهبت اللجنة لعقوبة المباراتين فقط".

وختم كريم حديثه بالقول، إن "لجنة الحكام لا تضع اللوم على حكامها سيما مع غياب تقنية VAR، ونحن ماضون بطعن القرار لكن حاليا سيحرم اللاعب لمباراتي اوزبكستان وسوريا".

ويواجه منتخب الشباب منتخب أوزبكستان، في تمام الساعة الخامسة يوم غدٍ السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى في نهائيات كأس آسيا دون 20 عاماً، 2023 الجارية في العاصمة الاوزبكية طشقند.