منتخب شباب العراق يصل الصين للمشاركة في بطولة نهائيات بطولة كأس آسيا

شفق نيوز/ وصل المنتخب الوطني العراقي للشباب إلى الصين للمشاركة في نهائياتِ بطولة كأس آسيا لكرة القدم دون 20 عاماً التي ستنطلق في الـ 12 من الشهر الحالي.

وسيلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية والسعودية والأردن، على أن يفتتحَ مباراته الأولى أمام منتخبِ كوريا الشمالية يوم الخميس المُقبل .

وفاز منتخب شباب العراق لكرة القدم، يوم الجمعة الماضي ، في آخر مبارياته الودية خلال معسكره التدريبي في تايلند على فريق نادي كاسيتسارت (أحد أندية دوري الدرجة الأولى التايلاندية) بهدفين مقابل هدفٍ، بمباراة ودية في بانكوك ضمن تحضيراته النهائيّة لبطولة آسيا دون 20 عاماً التي تفتتح في الصين يوم الأربعاء المقبل.

وكان منتخب الشباب، قد حقق الفوز على منتخبِ تايلاند بهدفٍ نظيف في المباراةِ الأولى، وتعادل مع منتخبِ كوريا الجنوبية بهدفٍ لمثله في المباراة الثانية.