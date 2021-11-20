منتخب شباب العراق يستهل بطولة غرب آسيا بثلاثية في مرمى الكويت

شفق نيوز/ استهل منتخب شباب العراق لكرة القدم مشاركته في بطولة غرب اسيا بكرة القدم للشباب بفوز عريض على نظيره الكويتي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت مساء يوم السبت على ملعب البصرة.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني تصاعد اداء منتخب العراق ليسجل هدفه الاول عن طريق بلند ازاد عمر بالدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وبعدها أضاف منتخب شباب العراق هدفه الثاني عن طريق ازهر علي في الدقيقة 64، وعاد الأخير ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

وكانت مباراة فلسطين والبحرين التي سبقت هذا اللقاء قد انتهى بفوز البحرين 2-1 في البطولة التي تستضيفها مدينتا البصرة وأربيل.