منتخب شباب العراق يستعد لآسيا بلا ملعب تدريب خاص

شفق نيوز/ قال الكادر التدريبي لمنتخب شباب العراق، يوم الأحد، إن المنتخب لا يمتلك ملعب تدريب خاص به، رغم أنه مقبل على بطولة تصفيات آسيا التي تعد من أهم البطولات القارية.

وأشار المدرب المساعد للمنتخب، أحمد والي، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المنتخب العراقي يواجه صعوبة في توفير ملعب لإجراء الوحدات التدريبية، وهذا يصعب من مهمة اللاعبين لا سيما وأنهم مقبلون على المشاركة بتصفياتِ كأس آسيا التي تقام الشهر المقبل".

وأضاف والي، أن "المنتخب العراقي للشباب لا يجري تدريباته على ملاعب الأندية إلا بعد حصول موافقات الإدارات"، مردفاً بالقول: "نجري تدريباتنا على ملاعب متاحة وحسب ما متيسر فترة نتدرب على ملعب الجامعة الخاص بنادي الطلبة، ومرة على ملعب الزوراء، وحاليا نجري تدريباتنا على ملعب أمانة بغداد".

ولفت إلى أن "المنتخب سيعسكر في الصين يوم 31 من شهر آب الجاري، بدعوة من الجانب الصيني، وسيخوض مباراتين أمام الصين استعداداً للمنافسات الآسيوية المقبلة".

وتضم مجموعة منتخب الشباب في التصفيات إلى جانبه منتخبات تايلاند، الفلبين، وبروناي، ويواجه في التصفيات التي تقام في تايلاند منتخبات بروناي يوم 25 أيلول، والفلبين يوم 29، وتايلاند يوم 29.